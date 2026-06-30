Piazza Affari: brillante l'andamento di Cembre
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che avanza bene dell'1,93%.
L'andamento di Cembre nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 89,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,8. Il peggioramento di Cembre è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 89,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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