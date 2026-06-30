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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials guadagna l'1,14% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 43.653,03 punti.
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