Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in guadagno del 2,38% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Saipem rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società ingegneristica italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,306 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,374. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,262.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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