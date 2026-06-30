Prysmian, via libera da Transpower per collegamento HVDC dello Stretto di Cook in Nuova Zelanda

(Teleborsa) - Prysmian ha ricevuto la Notice to Proceed (NTP) da Transpower New Zealand per potenziare il collegamento HVDC dello Stretto di Cook, determinando l'avvio della realizzazione del progetto che sarà ora incluso nel backlog di progetti di Prysmian.



La NTP segue il completamento con successo delle attività di preparazione, come precedentemente evidenziato.



Il collegamento HVDC dello Stretto di Cook è un asset strategico per il sistema di trasmissione della Nuova Zelanda, in quanto consente il trasferimento efficiente di energia tra le Isole del Sud e le isole del Nord, rafforzando l'affidabilità della rete elettrica nazionale.



Raul Gil, Transmission EVP di Prysmian, ha commentato: "La Notice to Proceed rappresenta una milestone fondamentale per il progetto dello Stretto di Cook, consentendo a Prysmian di avviare la realizzazione di questa interconnessione strategica. Il progetto conferma il nostro ruolo di partner di fiducia per i TSOs a livello globale nella realizzazione di complessi sistemi HVDC, a supporto della transizione energetica e della resilienza delle reti elettriche. Questo progetto dimostra inoltre che Prysmian è in grado di operare in tutto il mondo, anche nelle condizioni più difficili. L'installazione non sarà semplice poiché lo Stretto di Cook è uno dei luoghi più instabili e imprevedibili al mondo per le condizioni meteorologiche estreme. Metteremo in campo tutte le nostre competenze e risorse migliori per portare a termine il lavoro con la massima efficienza e qualità".

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