Borse europee positive. Occhi su Sintra e banche centrali

Vola Prysmian dopo l’ok all’inizio dei lavori in Nuova Zelanda

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per le principali borse europee, nell'ultima seduta di giugno, seguendo i rialzi messi a segno dai mercati americani la viglia e quelli asiatici stamani. A fare da assist al sentiment degli investitori contribuisce il rinnovato ottimismo per una stabilizzazione della tregua in Medio Oriente tra Iran e USA.



Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati anche su Sintra, dove si tiene la riunione annuale delle banche centrali. La presidente della BCE, Christine Lagarde, nel suo discorso introduttivo al forum in Portogallo, ha ribadito che è giunto il momento di mettere da parte le misure straordinarie e la "forward guidance" per tornare a fare affidamento sui pilastri fondamentali della politica monetaria.



Poco mosso l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,141. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,82%) si attesta su 70,17 dollari per barile.



Si riduce di poco lo spread , che si porta a +71 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.



Tra gli indici di Eurolandia sostenuta Francoforte con un discreto guadagno dello 0,78%; frazionale il rialzo di Londra che avanza dello 0,27%. Piccoli passi in avanti per Parigi che segna un incremento marginale dello 0,36%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,42%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 54.024 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Prysmian che mostra un ampio vantaggio del 3,18%, dopo l’ok all’inizio dei lavori per potenziare il collegamento Hvdc nello Stretto di Cook.



Ben impostata Avio , che mostra un incremento del 2,78%.



Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio del 2,42%.



Giornata moderatamente positiva per Telecom Italia , che sale di un frazionale +0,9%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon , che continua la seduta con -1,25%.



Si muove sotto la parità Nexi , evidenziando un decremento dell'1,01%.



Contrazione moderata per DiaSorin , che soffre un calo dello 0,83%.



Sottotono Campari che mostra una limatura dello 0,69%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+2,55%), Carel Industries (+2,01%), Brembo (+1,97%) e Maire (+1,91%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico , che prosegue le contrattazioni a -2,61%.



Deludente Comer Industries , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Philogen , che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.

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