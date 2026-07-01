Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,06%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8608. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8627 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8601.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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