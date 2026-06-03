Milano 9:52
50.322 -0,51%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:53
10.341 -0,32%
24.916 -0,83%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8631. Prima resistenza a 0,8657. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8623.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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