Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3284. Supporto a 1,3217. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3351.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)