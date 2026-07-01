Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3284. Supporto a 1,3217. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3351.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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