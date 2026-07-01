Borsa: Londra, apertura -0,19%

Milano 10:56
51.637 -0,09%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 10:56
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Francoforte 10:56
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In breve, Finanza
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