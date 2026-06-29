Borsa: Londra, apertura -0,07%

Milano 15:18
51.279 +0,03%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:18
10.505 -0,03%
Francoforte 15:18
24.712 +0,17%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,07% a quota 10.500,82 dopo l'apertura.
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