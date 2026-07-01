Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Chiusura della Borsa di Hong Kong

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Hong Kong
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 1 luglio, il mercato di Hong Kong è chiuso per il Giorno della costituzione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.
Condividi
```