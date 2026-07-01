ENEA e CNEL firmano protocollo su Comunità energetiche e sostenibilità ambientale

(Teleborsa) - ENEA e CNEL hanno firmato oggi un accordo per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), modello di sviluppo basato su una transizione energetica trasparente e indirizzato a rispondere alle esigenze delle comunità locali.



L’intesa prevede anche la valorizzazione delle attività di riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) associati alle CER, in considerazione della loro rilevanza strategica per l’economia circolare.



“L’accordo firmato oggi, che nasce dalla collaborazione avviata tra il nostro Osservatorio CER e il Gruppo di lavoro istituito dal CNEL, punta a rafforzare le Comunità Energetiche Rinnovabili come elemento centrale della transizione energetica, che per essere attuata necessita di solide basi tecnico-scientifiche e di politiche che abbiano un forte radicamento sociale ed economico”, ha dichiarato la presidente ENEA Francesca Mariotti.

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