Eventi e scadenze dell'1 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 01/07/2026

Appuntamenti:

ECB Forum on Central Banking 2026 - L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Shaping Europe’s future: innovation, growth and stability". Tra i partecipanti, Kevin Warsh, Christine Lagarde, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta Piero Cipollone e Philip Lane (da lunedì 29/06/2026 a mercoledì 01/07/2026)

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da martedì 30/06/2026 a giovedì 02/07/2026)

Auto - Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

09:00 - ENEA - Incontro sulle comunità energetiche rinnovabili - Sede CNEL, Roma - Convegno "Energia condivisa per una nuova infrastruttura sociale – Le Comunità Energetiche Rinnovabili, driver di innovazione, servizi e sviluppo territoriale", organizzato da ENEA, con il CNEL e l'Osservatorio Comunità Energetiche. Intervengono, tra gli altri, la presidente ENEA Francesca Mariotti, il presidente CNEL Renato Brunetta e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

09:30 - Presentazione Rapporto Welfare Index PMI 2026 - Roma, Palazzo della Cancelleria - Presentazione del Rapporto 2026 Welfare Index PMI e premiazione delle Imprese Welfare Champion organizzata da Generali dal titolo "IL WELFARE AZIENDALE CHE GENERA VALORE - Le PMI vincono la sfida: dalla consapevolezza all'impatto"

09:30 - Scenari Immobiliari - Hospitality Forum 2026 - Palazzo Lombardia, Milano - Ottava edizione del convegno durante il quale verrà presentato il Rapporto 2026 sul mercato immobiliare alberghiero a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr. Tra gli interventi, Mario Breglia (Presidente, Scenari Immobiliari), Giampiero Schiavo (AD, Castello Sgr), Gianmarco Mazzi (Ministro del Turismo), Fabio Fois (Head of Investment Research di Anima SGR) e Luca Boccato (AD, HNH Hospitality), Gabriele Burgio (Presidente e AD, Alpitour World)

10:30 - Rapporto Gem Italia 2025-2026 - Roma, Horti Sallustiani - Presentazione del Rapporto Gem Italia 2025-2026 promosso da Unioncamere, Universitas Mercatorum e Global Entrepreneurship Monitor, che analizza in modo approfondito il contesto imprenditoriale nazionale, offrendo dati precisi e informazioni rilevanti sui principali aspetti del processo imprenditoriale. Tra gli interventi, Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere, Alessandra Micozzi, Coordinatrice scientifica del GEM Italia, Gaetano Fausto Esposito, DG del Centro Studi Tagliacarne, Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al MIMIT e Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum

14:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di Assorisorse "Energia e materie prime per la competitività delle filiere produttive" a Roma Eventi, Piazza di Spagna

15:30 - ARERA - Relazione annuale 2026 - Roma, Palazzo Montecitorio - Presentazione della Relazione annuale 2026 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) al Governo e al Parlamento sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. Si tratta della prima relazione del nuovo Collegio, insediatosi lo scorso gennaio

16:30 - Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione - Ministri Urso e Tajani - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, copresiede, insieme con il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, la Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione. Previsto un giro tavolo per gli operatori

17:00 - Invitalia - Prima edizione del Premio "Le donne di ora" - Roma, L'Opificio - Cerimonia di assegnazione del Premio "Le donne di ora", riconoscimento ideato e promosso da Invitalia, per celebrare e valorizzare il talento femminile e il contributo delle donne alla vita imprenditoriale del Paese. In occasione della premiazione saranno presentati i risultati del Focus sull'imprenditoria femminile, realizzato dal Centro Studi di Invitalia. Saranno presenti tra gli altri, i ministri Marina Calderone, e Adolfo Urso, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e Bernardo Mattarella, AD di Invitalia

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

General Mills - Risultati di periodo

12:00 - Blackrock - Appuntamento: Presentazione del Mid Year Global Outlook 2026. Bruno Rovelli, Managing Director - Chief Investment Strategist di BlackRock Italia presenterà le prospettive economiche e dei mercati finanziari per la seconda metà del 2026 - presso gli Uffici BlackRock a Milano





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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