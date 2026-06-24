USA, deficit partite correnti 1° trimestre sale inaspettatamente a 226,8 miliardi dollari

(Teleborsa) - Aumenta, contro le attese, il deficit delle partite correnti americano nel 1° trimestre del 2026. Il disavanzo si porta a 226,8 miliardi di dollari rispetto ai 221,1 miliardi precedenti (rivisto da -190,7 miliardi).



Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Le attese del mercato erano per un deficit più contenuto e pari a 212 miliardi di dollari.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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