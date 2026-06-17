Regno Unito, Antitrust ordina a Google maggiore trasparenza sulla ricerca online

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) britannica ha introdotto due nuovi obblighi di condotta per i servizi di ricerca generale di Google nell'ambito del regime di concorrenza sui mercati digitali del Regno Unito. Il primo richiede a Google di migliorare trasparenza ed equità nella classificazione dei risultati di ricerca; il secondo obbliga l'azienda a permettere agli utenti di trasferire i propri dati di ricerca a soggetti terzi autorizzati, come piattaforme di rewards o servizi di offerte personalizzate.



Sul ranking equo, Google dovrà classificare i risultati "organici" usando criteri oggettivi e non discriminatori, incluse le AI Overviews ma escludendo i risultati sponsorizzati; fornire alle imprese maggiore trasparenza su come funzionano le classifiche e un preavviso sui cambiamenti significativi; introdurre processi chiari per permettere alle aziende di segnalare preoccupazioni sul ranking e vederle affrontate efficacemente. Secondo la CMA, le imprese britanniche avevano segnalato che le attuali pratiche di Google non erano né eque né trasparenti, con modifiche introdotte senza preavviso adeguato.



Sulla portabilità dei dati, la decisione trasforma in obbligo legale il processo volontario già esistente tramite la Data Portability API di Google nel Regno Unito, equiparando i diritti degli utenti britannici a quelli previsti nell'UE dal Digital Markets Act.



"Passo dopo passo, stiamo assicurando che i servizi di ricerca di Google funzionino meglio per imprese e consumatori in tutto il Regno Unito", ha dichiarato Will Hayter, Executive Director for Digital Markets della CMA. "Questi nuovi provvedimenti garantiranno che i risultati di ricerca siano classificati in modo equo e oggettivo, con informazioni più chiare sui cambiamenti e percorsi efficaci per segnalare preoccupazioni", ha aggiunto.



Google avrà sei mesi per implementare il requisito sul ranking equo e tre mesi per quello sulla portabilità dei dati. La CMA monitorerà attentamente la conformità di Google e si riserva di introdurre ulteriori misure se necessario, vista la natura in rapida evoluzione del settore della ricerca online.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

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