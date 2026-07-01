Londra: giornata depressa per British American Tobacco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda che produce sigarette , che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.



L'andamento di British American Tobacco nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di British American Tobacco . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46,28 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 45,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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