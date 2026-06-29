British American Tobacco taglierà 9.000 posti di lavoro entro fine anno

Escluse le attività negli Stati Uniti gestite dalla controllata Reynolds American

(Teleborsa) - British American Tobacco (BAT) sta riducendo di circa un quinto la sua forza lavoro globale di 47.000 dipendenti, nell'ambito di un ampio piano per ridurre i costi e semplificare le operazioni.



Entro la fine dell'anno, il produttore di sigarette Dunhill avrà tagliato 5.500 posti di lavoro e esternalizzato altri 3.500, secondo una nota interna aziendale visionata da Bloomberg News. Nei tagli non rientrano le attività di BAT negli Stati Uniti, gestite tramite la controllata Reynolds American.



BAT si trova a fronteggiare il calo della domanda di sigarette tradizionali in molti mercati e la necessità di investire e sviluppare alternative alla nicotina più sostenibili. L'azienda si è impegnata a realizzare risparmi sui costi annuali per 600 milioni di sterline entro la fine del 2028.



"Sebbene il mercato fosse a conoscenza di questo programma di risparmio, riteniamo che l'entità di questa riduzione della forza lavoro sia inaspettata e potrebbe sorprendere gli investitori", hanno scritto gli analisti di Barclays.



Intanto, nella mattinata di Londra il titolo sta cedendo circa il 2%.







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