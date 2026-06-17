Londra: calo per British American Tobacco
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda che produce sigarette, con una flessione dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di British American Tobacco è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di British American Tobacco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, British American Tobacco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 45,59 sterline. Primo supporto a 44,66. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 44,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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