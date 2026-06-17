Londra: calo per British American Tobacco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che produce sigarette , con una flessione dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di British American Tobacco è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di British American Tobacco . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, British American Tobacco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 45,59 sterline. Primo supporto a 44,66. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 44,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```