Milano
10:59
51.661
-0,04%
Nasdaq
30-giu
30.276
0,00%
Dow Jones
30-giu
52.319
+0,26%
Londra
10:59
10.488
-0,09%
Francoforte
10:59
25.066
+0,28%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 11.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: movimento negativo per Associated British Foods
Londra: movimento negativo per Associated British Foods
Migliori e peggiori
,
In breve
01 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede il
distributore di prodotti alimentari e da forno
, con un ribasso del 2,47%.
Condividi
Leggi anche
Londra: performance negativa per Associated British Foods
Londra: andamento sostenuto per Associated British Foods
Londra: performance negativa per Associated British Foods
Londra: positiva la giornata per Associated British Foods
Titoli e Indici
Associated British Foods
-2,06%
Altre notizie
Londra: calo per Associated British Foods
Londra: andamento rialzista per Associated British Foods
Londra: movimento negativo per British American Tobacco
Londra: movimento negativo per British American Tobacco
Londra: movimento negativo per London Stock Exchange Group
Londra: movimento negativo per Endeavour Mining
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto