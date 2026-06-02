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Londra: movimento negativo per British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per British American Tobacco
Rosso per l'azienda che produce sigarette, che sta segnando un calo del 3,03%.
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