Macklem all'ECB Forum: "Il commercio rimane un vento contrario per il Canada"

Le dichiarazioni del presidente della Bank of Canada a Sintra.

(Teleborsa) - Tiff Macklem, governatore della Bank of Canada, all'ECB Forum on Central Banking 2026 ha evidenziato l'impatto dei dazi USA sull'economia canadese. "Il commercio continua a essere un vento contrario. Vedete chiaramente l'impatto dei dazi USA sulle nostre esportazioni. L'economia è un po' debole".



Ha tuttavia sottolineato che l'integrazione con gli Stati Uniti genera anche effetti positivi: "Siamo molto integrati, abbiamo un modello di business nordamericano integrato. Ma l'incertezza commerciale pesa, e significa anche che le aziende canadesi dovranno essere competitive."



Sul bilancio della Bank of Canada, Macklem ha illustrato un percorso diverso da quello della Fed: "In Canada non abbiamo fatto QE nel 2008-2009. Per fortuna nessuna banca canadese è fallita. Abbiamo usato il QE solo durante la pandemia, unica volta, quindi il nostro bilancio non è mai stato così grande, e lo abbiamo lasciato scendere fino al nuovo steady state", Il confronto con la Fed è eloquente: "Il bilancio della Bank of Canada in percentuale del PIL è circa un terzo di quello della Fed. Il Canada non è la valuta di riserva globale, quindi ci possono essere differenze".



Sull'indipendenza dalle pressioni politiche, Macklem è stato netto: "Riceviamo qualche consiglio gratuito dai funzionari eletti in tutto il paese. Come dico loro: apprezzo capire cosa sta succedendo nel paese, ma non apprezzo che mi dicano cosa fare con i tassi. Avete il vostro lavoro, noi abbiamo il nostro, e questo va rispettato".

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