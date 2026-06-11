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Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Oil & Gas
Si muove con il vento in poppa il comparto petrolifero europeo, che arriva a 591,24 punti.
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