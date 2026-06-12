Regno Unito, bilancia commerciale aprile in deficit per 26,05 miliardi sterline

(Teleborsa) - La bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna evidenzia ad aprile un deficit di 26,05 miliardi di sterline, in leggero calo rispetto al passivo di 27,22 miliardi di marzo. Tuttavia, il dato risulta peggiore delle stime degli analisti che erano per un disavanzo minore di 22,50 miliardi.



Il commercio dei servizi ha registrato invece un surplus di 17,61 miliardi, più o meno stabile rispetto dal surplus di 17,56 miliardi precedenti, per un deficit commerciale complessivo in rosso per 8,43 miliardi di sterline rispetto a -9,66 miliardi del mese precedente.



Il commercio dei beni con i Paesi mon-UE ha evidenziato un deficit di 13,05 miliardi, a fronte del disavanzo di 15,20 miliardi registrato il mese precedente, mentre il commercio verso i Paesi dell'UE ha visto un disavanzo in aumento a 5,4 miliardi di sterline da 5,2 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un deficit di 13 miliardi dai -12,02 miliardi precedenti.

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