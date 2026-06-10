Banca del Canada, tassi fermi al 2,25% per la quinta volta consecutiva

Debolezza economica combinata con inflazione in aumento rappresenta un dilemma per la politica monetaria.

(Teleborsa) - La Banca del Canada ha mantenuto il tasso di riferimento al 2,25% mercoledì per la quinta volta consecutiva, in linea con le aspettative di mercato, poiché l'economia rimane debole e lo shock petrolifero globale spinge al rialzo l'inflazione, con il conflitto in Medio Oriente che è giunto al quarto mese.



Allo stesso tempo, sottolinea la Banca centrale, l'amministrazione statunitense continua a proporre nuovi dazi e l'incertezza sulla politica commerciale rimane elevata.



"La debolezza economica combinata con l'inflazione in aumento rappresenta un dilemma per la politica monetaria. Aumentare i tassi per contenere l'inflazione potrebbe rallentare ulteriormente l'economia. Ridurre i tassi per sostenere la crescita aumenta il rischio che l'inflazione elevata diventi persistente", ha affermato il governatore Tiff Macklem in una nota preparata. "Per ora, mantenere il tasso di riferimento invariato bilancia questi rischi".



Tuttavia, Macklem ha affermato che la politica monetaria deve essere "agile" poiché l'incertezza rimane elevata. Ha ribadito quanto affermato nella decisione di aprile in merito alla potenziale necessità di tagliare il tasso di riferimento per sostenere la crescita qualora gli Stati Uniti imponessero "nuove significative restrizioni commerciali". "In alternativa, se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare e l'aumento dei prezzi dell'energia dovesse innescare un'inflazione generalizzata, la politica monetaria avrebbe più lavoro da fare: potrebbe essere necessario un aumento consecutivo del tasso di riferimento", ha affermato Macklem.



I banchieri canadesi hanno segnalato che il PIL è diminuito dello 0,1% nel primo trimestre, un dato inferiore alle aspettative emerse al momento della pubblicazione del Rapporto di politica monetaria di aprile.



Dati recenti - prosegue la nota - suggeriscono "una ripresa della crescita nel secondo trimestre, ma, anche con una certa ripresa, si prevede che l'economia rimarrà in una situazione di eccesso di offerta".



Come previsto, l'inflazione è aumentata ad aprile, raggiungendo il 2,8%, riflettendo l'aumento dei prezzi dell'energia.

La banca centrale ha osservato che vi sono "scarse prove di una trasmissione generalizzata dell'aumento dei prezzi dell'energia ad altri prezzi al consumo". Gli indici di inflazione di base sono scesi intorno al 2% e la quota di componenti dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) in crescita al di sopra del 3% è vicina alla sua media storica. L'inflazione dei prezzi alimentari si è moderata, ma rimane elevata, e l'inflazione dei prezzi degli alloggi ha continuato a rallentare.



Con i prezzi globali del petrolio ancora elevati – "circa 10 dollari al barile al di sopra delle nostre ipotesi di aprile", precisa la nota – la Banca centrale prevede che "l'inflazione totale si attesti intorno al 3% nel breve termine, per poi diminuire gradualmente verso il 2%".



Concludendo, il Consiglio direttivo "continua a valutare l'impatto a breve termine della guerra sull'inflazione complessiva, ma non permetterà che l'aumento dei prezzi dell'energia si trasformi in inflazione persistente". I banchieri canadesi si sono detti "pronti a intervenire se necessario" man mano che le prospettive si evolvono.



(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)

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