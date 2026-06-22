Canada, accordo da 1,75 miliardi di dollari con l'Australia per sistema radar nell'Artico

(Teleborsa) - Il Canada ha concordato l'acquisto di un sistema radar avanzato dall'Australia per un valore di circa 1,75 miliardi di dollari statunitensi, nell'ambito dell'aumento della spesa per la difesa da parte di Ottawa per individuare e scoraggiare le minacce nell'Artico.



L'accordo per la cosiddetta tecnologia "oltre l'orizzonte", del valore di 2,5 miliardi di dollari australiani, fa seguito alla partnership siglata lo scorso anno tra i due Paesi per collaborare allo sviluppo delle capacità radar canadesi nell'Artico, nell'ambito della modernizzazione del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (NAD).



L'accordo firmato lunedì a Canberra rappresenta la prima fase di una più ampia collaborazione sulle capacità radar del Canada nell'Artico, hanno dichiarato funzionari australiani.



(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)

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