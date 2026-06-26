Germania, le aziende continuano a tagliare posti di lavoro

I dati di ifo Institute di giugno

(Teleborsa) - Le aziende tedesche stanno pianificando ulteriori tagli al personale. É quanto emerge dalle ultime indagini di ifo Institute, il cui Barometro dell'occupazione è sceso a 92,3 punti a giugno dai 93,9 punti di maggio.



"Il mercato del lavoro rimane debole", afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini presso ifo. "La Germania è ancora lontana da una ripresa sostenuta dell'occupazione".



"Il mercato del lavoro nel settore manifatturiero rimane teso. Sebbene il barometro abbia registrato un leggero miglioramento, i piani di riduzione del personale continuano a essere predominanti. Nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, i tagli al personale sono nuovamente in aumento. Tra i fornitori di servizi, il barometro ha subito un calo considerevole. La situazione rimane particolarmente difficile per le agenzie di lavoro interinale e per il settore turistico. Nel settore delle costruzioni, invece, non sono previsti cambiamenti significativi. Le aziende intendono mantenere sostanzialmente invariati i livelli di personale". Così sentenzia l'istituto di ricerca tedesco.

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