National Grid investe 1,75 miliardi di dollari per il 35% della statunitense Joulent

(Teleborsa) - National Grid Ventures (NGV), la divisione commerciale della britannica National Grid , ha concordato un investimento di 1,75 miliardi di dollari per acquisire una partecipazione del 35% nella statunitense Joulent, dando vita a un'ampia partnership strategica per sviluppare soluzioni di fornitura di energia elettrica e infrastrutture per la domanda di grandi consumi negli Stati Uniti.



"Il nostro investimento in Joulent è un investimento oculato, guidato da un partner, in infrastrutture critiche a contratto per l'economia dei grandi consumi, trainata dall'intelligenza artificiale - ha commentato Zoe Yujnovich, CEO di National Grid - Attraverso National Grid Ventures, ci stiamo esponendo a un'importante fonte di crescita della domanda di energia elettrica con partner solidi. Questo investimento rafforza i punti di forza di National Grid, ovvero la capacità di investire in infrastrutture a lungo termine con flussi di cassa prevedibili e rendimenti interessanti e adeguati al rischio".



L'investimento di NGV consentirà lo sviluppo del progetto fondamentale di Joulent, Project Kilby, in una partnership paritetica con Chevron . Kilby è un impianto di produzione di energia da 2,67 GW situato nel Texas occidentale, che fornirà energia elettrica dedicata a un data center gestito da Microsoft in base a un contratto di acquisto di energia della durata di 20 anni. Lo sviluppo del progetto è in fase avanzata, con l'acquisizione di apparecchiature critiche, tra cui le turbine GE Vernova , e la riserva di capacità EPC (Engineering, Procurement and Construction). L'obiettivo è di avviare la produzione di energia entro il 2028.



L'investimento si aggiunge al programma quinquennale di investimenti di capitale di National Grid, che prevede un importo di almeno 70 miliardi di sterline (circa 90 miliardi di dollari) entro il 2031, e sarà finanziato tramite le riserve di bilancio del Gruppo. La decisione finale sull'investimento è prevista per il 2026.

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