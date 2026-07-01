New York: in forte denaro Coinbase Global

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,21%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Coinbase Global suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 150,9 USD con tetto rappresentato dall'area 166,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 140,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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