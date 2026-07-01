New York: preme sull'acceleratore Interactive Brokers Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società americana di trading , che mostra una salita bruciante dell'8,59% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Interactive Brokers Group rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Interactive Brokers Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 89,53 USD con tetto rappresentato dall'area 97,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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