New York: CME Group in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda operante nel mercato finanziario statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,48%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di CME Group rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di CME Group perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 243,9 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 252,8. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 240,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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