Parigi: risultato positivo per Renault
(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Renault si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,94 Euro. Prima resistenza a 27,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```