Parigi: risultato positivo per Renault

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Renault si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,94 Euro. Prima resistenza a 27,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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