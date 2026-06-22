Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso , che presenta una flessione del 2,49%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo della casa di moda italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,64 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,24. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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