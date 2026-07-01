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Piazza Affari: netto calo registrato dal comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: netto calo registrato dal comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia crolla dell'1,96%, scendendo fino a 9.673,9 punti.
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