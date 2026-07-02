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Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Giornata negativa per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la seduta a 9.711,41 punti, in calo dell'1,09%.
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