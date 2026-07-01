Porti, al MIT confronto sulla riforma del sistema

(Teleborsa) - Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolto un incontro tra il viceministro Edoardo Rixi e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni dedicato alla riforma dei porti. Il confronto si è svolto in un clima costruttivo e collaborativo, confermando la volontà comune di costruire un impianto normativo moderno, capace di rafforzare la competitività della portualità nazionale e di valorizzare il ruolo dei territori.



Nel corso della riunione sono stati approfonditi i principali contenuti della riforma, con l’obiettivo di rendere il sistema delle Autorità di Sistema portuale più efficiente, autonomo e adeguato alle sfide della logistica internazionale.



Tra i punti qualificanti del progetto figurano la pianificazione strategica dei porti, la semplificazione dei processi amministrativi, una maggiore capacità di programmazione degli investimenti e un migliore coordinamento tra Governo, Regioni e territori. Centrale anche il tema dell’autonomia gestionale e finanziaria delle Autorità di Sistema Portuale.



L’incontro ha inoltre ribadito la volontà di valorizzare le specificità dei diversi sistemi portuali italiani, mantenendo una visione nazionale capace di integrare porti, retroporti, ferrovie e interporti.



Il confronto con la Conferenza delle Regioni proseguirà nelle prossime settimane nell’ambito di un percorso condiviso che punta a definire una riforma ampiamente partecipata, in grado di offrire al sistema portuale italiano regole più moderne e strumenti adeguati per competere nei grandi corridoi logistici europei e del Mediterraneo.

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