Ambromobiliare, si chiude periodo di adesione Ops su MIT SIM e 4AIM Sicaf: adesioni al 21,54% e al 22,01%

Riapertura dei termini dal 29 giugno.

(Teleborsa) - Si è concluso oggi il periodo di adesione delle due offerte di scambio obbligatorie totalitarie promosse da Ambromobiliare su MIT SIM e su 4AIM Sicaf .



Per MIT SIM, sul totale di 748.850 azioni oggetto dell'offerta (35,99% del capitale), sono state portate in adesione 448.167 azioni, pari al 21,54% del capitale sociale e al 59,85% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore di circa 2,66 milioni di euro. Considerando anche le azioni già acquistate al di fuori dell'offerta, Ambromobiliare arriverebbe a detenere, tramite 4AIM Sicaf, complessive 1.779.826 azioni, pari a circa l'85,55% del capitale di MIT SIM. Il corrispettivo è fissato in 2,861 nuove azioni Ambromobiliare per ogni azione MIT SIM portata in adesione.



Per 4AIM Sicaf, su un totale di 34.336 azioni oggetto dell'offerta (44,55% del capitale), sono state portate in adesione 16.962 azioni, pari al 22,01% del capitale e al 49,40% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore di 3,13 milioni di euro. Sommando le azioni già detenute, Ambromobiliare arriverebbe a possedere complessive 59.704 azioni, pari a circa il 77,46% del capitale. Il corrispettivo prevede 85,577 nuove azioni Ambromobiliare per ogni azione di Comparto 1 e 121,154 per ogni azione di Comparto 2.



In entrambi i casi il pagamento agli aderenti è previsto per il 26 giugno 2026, mentre il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa dal 29 giugno al 3 luglio, con pagamento della riapertura fissato al 10 luglio.

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