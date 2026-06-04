Autostrade per l'Italia: il MIT certifica la Tangenziale di Napoli come prima smart road italiana

(Teleborsa) - Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, consegna ai rappresentanti del Gruppo Autostrade per l’Italia la certificazione ufficiale che riconosce la Tangenziale di Napoli come prima Smart Road italiana, in conformità ai requisiti del Decreto Ministeriale 70/2018.



In questa occasione, i rappresentanti del MIT hanno effettuato un sopralluogo operativo della sede di Tana.



Durante la visita sono state illustrate le tecnologie che qualificano Tangenziale di Napoli come Smart Road. La Smart Road è un’infrastruttura dotata delle tecnologie necessarie per digitalizzare il monitoraggio degli asset, ottimizzare la gestione del traffico e comunicare in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Grazie a una rete di sensori distribuiti lungo il tracciato e alle piattaforme tecnologiche centrali, raccoglie dati e genera automaticamente informazioni che vengono condivise in tempo reale sia con i gestori dell’infrastruttura sia con i veicoli connessi.



Il progetto coinvolge il MIT, la Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l’Italia e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), con il supporto di Movyon, polo tecnologico del Gruppo Aspi.



Al sopralluogo erano presenti, tra gli altri, il Direttore generale per le Autostrade del MIT Sergio Moschetti e il Direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici del Ministero e Presidente dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica Francesco Baldoni e l’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli Luigi Massa.

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