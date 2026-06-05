OPS MIT SIM, nella prima settimana portato in adesione il 6,90% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta di scambio obbligatoria totalitaria promossa da Ambromobiliare sulle azioni ordinarie di MIT SIM , avente ad

oggetto complessive massime 748.850 azioni (il 35,99% del capitale sociale dell’Emittente), l'offerente rende noto che, dal 1° al 5 giugno 2026, sono state portate in adesione 143.600 azioni. pari al 19,18% delle azioni oggetto dell'offerta e pari al 6,90% del capitale sociale.



il periodo di adesione all’offerta ha avuto inizio il 1 giugno 2026 e terminerà il 19 giugno 2026. Il corrispettivo, pari a 2,861 azioni ordinarie di Ambromobiliare per ciascuna Azione MIT SIM portata in adesione, verrà corrisposto agli aderenti il 26 giugno 2026, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni agli Offerenti.



Alla data odierna, le Azioni detenute direttamente dall’Offerente e indirettamente tramite 4AIM Sicaf, congiuntamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta, sono complessivamente pari al 70,91% del capitale sociale di MIT SIM.









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