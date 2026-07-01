Unicredit, finanziamento a EcorNaturaSì da 20 milioni legato a obiettivi di tutela della biodiversità

(Teleborsa) - UniCredit ha perfezionato un finanziamento da 20 milioni di euro volto a supportare lo sviluppo aziendale e la missione ambientale di EcorNaturaSì, gruppo attivo nella distribuzione di prodotti biologici e biodinamici, con oltre 350 negozi a marchio NaturaSì sul territorio italiano.



Le risorse - spiega un comunicato - permetteranno a EcorNaturaSì di rifinanziare la propria esposizione creditizia e di investire nell’espansione e nel miglioramento della sua rete retail, anche tramite l’implementazione di logistica automatizzata, sistemi IT all’avanguardia e una maggiore sostenibilità energetica.



L'operazione, strutturata con il contributo del team ESG Advisory di UniCredit, prevede un innovativo meccanismo di aggiustamento del tasso d’interesse legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità.

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