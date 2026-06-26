FILA, perfezionato rifinanziamento dell'indebitamento esistente

(Teleborsa) - F.I.L.A , facendo seguito alla relativa approvazione da parte del consiglio di amministrazione, ha sottoscritto gli accordi contrattuali relativi a un’operazione di rifinanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo di Euro 200 milioni e USD 25 milioni, oltre a una linea di credito revolving (RCF) di Euro 40 milioni, a fronte di un indebitamento strutturato esistente pari a circa Euro 212 milioni.



L’Operazione - spiega una nota - consentirà di rendere più efficiente la struttura del debito del gruppo F.I.L.A., generando una riduzione complessiva degli oneri finanziari lungo l’intera durata del finanziamento.



L’iniziativa si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo ed è finalizzata al rifinanziamento anticipato del debito a medio-lungo termine esistente rispetto alle attuali scadenze contrattuali, con l’obiettivo di estendere la durata complessiva dell’indebitamento e rafforzare ulteriormente la flessibilità finanziaria del Gruppo.



In particolare, l’Operazione consentirà di migliorare le condizioni economiche applicate al debito esistente e di ridefinire in modo più efficiente il relativo profilo di rimborso, permettendo al Gruppo di disporre di una struttura finanziaria maggiormente coerente con i propri obiettivi di sviluppo strategico e di crescita nel medio-lungo periodo.



Più nel dettaglio, l’Operazione consentirà di estendere la scadenza finale per il rimborso dell’indebitamento finanziario esistente sino al 2031, beneficiando, al contempo, di condizioni economiche e contrattuali complessivamente più favorevoli rispetto a quelle attualmente in essere.



Il closing dell’Operazione è previsto entro la fine del mese di giugno 2026.



Il finanziamento sarà erogato in favore della società e della controllata Dixon Ticonderoga Company da un pool di primari istituti di credito italiani e internazionali e sarà articolato in tre linee di credito a termine, oltre a una linea di credito revolving (RCF), tutte con scadenza finale al 2031.



La società avrà inoltre la facoltà di esercitare un’opzione per rendere il finanziamento sustainability linked e dunque legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

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