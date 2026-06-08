IVPC Group, finanziamento per 187 milioni di euro da Credit Agricole Italia e Unicredit

(Teleborsa) - IVPC Group, tra i principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili, ed Eurus Energy Group, gruppo giapponese leader nelle rinnovabili, hanno portato a termine il progetto Fortore, che prevede la sostituzione delle 140 turbine eoliche esistenti, realizzate tra il 1996 e il 1999, con 22 turbine GE Vernova da 6,1 MW. A regime, la capacità installata complessiva passerà da 84 MW a 134,2 MW.



UniCredit , in qualità di Mandated Lead Arranger, Global Coordinator, Bookrunner e Underwriter, e Crédit Agricole Italia, in qualità di Mandated Lead Arranger, forniranno il finanziamento da 187 milioni di euro del debito a supporto del progetto.



Il parco eolico Fortore si trova nell'area interna della Campania. La prima fase del repowering, nel comune di Montefalcone di Val Fortore, è attesa in esercizio commerciale nel mese di giugno. I lavori per la seconda fase partiranno, sempre da giugno, nei comuni di San Giorgio La Molara, Baselice, Foiano di Val Fortore, San Marco dei Cavoti e Molinara. Il progetto si inserisce nel percorso industriale di IVPC Group, che negli ultimi 25 anni ha realizzato parchi eolici in sette regioni italiane, per una capacità complessiva superiore a 1.600 MW.



"Il finanziamento delle infrastrutture energetiche riguarda sempre più la capacità di sostenere investimenti che incidono sulla struttura produttiva del Paese - commenta Ferdinando Natali, Regional Manager UniCredit - Fortore interviene su un asset esistente, ne aggiorna la tecnologia e ne accresce la capacità installata. È un progetto che mostra come la transizione energetica non sia solo una questione di nuovi impianti, ma anche di qualità industriale, efficienza degli asset e capacità di rendere più produttivo il patrimonio infrastrutturale già disponibile".



"Per Crédit Agricole Italia il progetto di repowering del parco eolico Fortore rappresenta un importante esempio di come il rinnovamento infrastrutturale possa contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano e al rafforzamento della sua sicurezza - dichiara Marco Perocchi, Responsabile Banca d'Impresa di Crédit Agricole Italia - Con questa operazione di finanziamento confermiamo dunque il nostro impegno a fianco di operatori di eccellenza per accelerare la transizione energetica del Paese, sostenendo investimenti tecnologicamente avanzati che aumentano la capacità produttiva e valorizzano i territori".

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