Milano 9:27
51.827 +0,43%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 9:26
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,99%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.107,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,99%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,99%, terminando la sessione a 23.107,3 punti.
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