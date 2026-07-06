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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,98%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.578,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,98%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,98%, terminando la sessione a 23.578,58 punti.
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