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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,72%
L'Indice Hang Seng chiude a 23.519,05 punti
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06 luglio 2026 - 06.20
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