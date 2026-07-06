Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,72%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.519,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,72%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,72%, terminando la sessione a 23.519,05 punti.
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