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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,1%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.778,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,1%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,1%, a quota 29.778,7 in apertura.
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