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Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,60%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.028,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,60%
In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa dell'1,60% e archivia la seduta a 4.028,9 punti.
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