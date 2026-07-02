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Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,60%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.028,9 punti
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Finanza
02 luglio 2026 - 09.20
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In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa dell'1,60% e archivia la seduta a 4.028,9 punti.
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