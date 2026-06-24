Milano 9:13
51.866 -0,31%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:12
10.429 0,00%
24.764 -0,52%

Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,86% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.085,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,86% alle 05:48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,86% alle 05:48, scambiando a 4.085,51 punti.
Condividi
```