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Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,86% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.085,51 punti
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24 giugno 2026 - 05.48
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Shanghai perde terreno e riporta un -1,86% alle 05:48, scambiando a 4.085,51 punti.
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