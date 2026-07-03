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Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,35% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 4.056,81 punti
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03 luglio 2026 - 05.48
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Shanghai, in perdita dell'1,35% alle 05:48, tratta in ribasso a 4.056,81 punti.
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