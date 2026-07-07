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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,34%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.989,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,34%
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,34% e chiude a 3.989,28 punti.
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