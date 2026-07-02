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Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,14%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 52.899,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,14%
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,14% e chiude a 52.899,42 punti.
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